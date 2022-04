Top-Lehrlinge oft Mangelware

Pünktlichkeit, höflich grüßen, ordentlich angezogen sein und Interesse an der Arbeit zu haben - was für pflichtbewusste Arbeitnehmer logisch klingt, ist es auch für die meisten jungen Wienerinnen und Wiener, die eine Lehrstelle suchen. Aber eben nur für die meisten. Arbeitgeber bemerken immer öfter: Bei einigen ist in Sachen Umgangsformen Hopfen und Malz verloren. „Oft sind Jugendliche gekommen, die nicht einmal gegrüßt haben. Und denen war das Spielen am Handy während des Schnuppertages wichtiger, als sich über die Arbeit, die bei uns zu erledigen ist, zu informieren“, sagt etwa Andrea Hofstätter, Zahntechnikerin und Chefin eines Familienbetriebes in Floridsdorf zur „Krone“.