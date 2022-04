„Er hat immer das gemacht, was er liebte!“

„Unglaublich“, erinnert sich Dr. Helmut Marko an seinen langjährigen Weggefährten Jochen Rindt. „Wann immer du auf den Friedhof gehst, sein Grab besuchst: Es brennen immer Kerzen, ständig werden frische Blumen niedergelegt. Es ist wirklich unglaublich, in welcher Erinnerung Jochen noch heute ist.“ Jochen Rindt, der am 5. September 1970 beim Training in Monza mit nur 28 Jahren aus dem Leben gerissen wurde, hätte am Ostermontag seinen 80. Geburtstag gefeiert.