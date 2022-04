Babyglück vorm Derby! Druck für „heißen“ Papa

In der Meisterrunde stehen WAC und Austria Klagenfurt noch ohne Sieg da - beide Teams hoffen am heutigen Ostersonntag im Derby-Kracher in der Lavanttal-Arena (Eintritt für Kinder unter 14 Jahren gratis) auf den ersten „Dreier“! Für WAC-Stürmer Thorsten Röcher hat das Duell eine ganz besondere Bedeutung. Abwehrchef Dominik Baumgartner droht länger auszufallen!