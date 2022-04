Hauptangeklagter entschuldigt sich bei Opfern

„Ich möchte allen Opfern mein Beileid und meine Entschuldigung aussprechen. Ich weiß, dass der Hass andauert (...), ich bitte Sie heute, mich in Maßen zu hassen“, sagte Salah Abdeslam am Freitag vor Gericht in Paris. Er ist der einzige Überlebende des Terrorkommandos. Seine Beteiligung an den Anschlägen, bei denen 130 Menschen ums Leben kamen, hatte er vor Gericht bereits eingeräumt. Seine Sprengstoffweste habe er aber nach eigener Darstellung bewusst nicht gezündet, weil er sich anders entschieden hatte. An dieser Aussage gibt es Zweifel, da die Sprengstoffweste des heute 32-Jährigen defekt war, wie ein Sachverständiger feststelle.