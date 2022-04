„Kein Hinweis auf Fremdverschulden“ bei Martina

Martina R., geboren 1969, galt als hilfsbereit, lebensfroh und herzensgut. Diese positive Ausstrahlung schätzten die Menschen in ihrer Umgebung. Was genau vor einer Woche passiert ist, kann niemand fassen. Wie so oft war, wie berichtet, die Burgenländerin in der Nacht für ihr Yoga-Training zu einem Platz nahe der Leitha gefahren.