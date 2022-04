Bürger sorgen sich nicht mehr vor Corona zu Ostern

Jeweils knapp 16.000 PCR-Tests verzeichnete der Landeskrisenstab am 27. und 28. März in Oberösterreich. Das war noch, bevor die neue Teststrategie am 1. April in Kraft trat. Seither sind bekanntlich pro Person nur noch fünf PCR-Tests im Monat möglich. Entsprechend rückläufig ist die Zahl der täglichen Testungen: 4310 waren es laut Krisenstab am Mittwoch – Tendenz sinkend.