Haus brannte: Aufmerksame Nachbarn holten Hilfe

Die Feuerwehren Au bei Gaishorn am See, Trieben, Trieben Werk und Rottenmann führten mit vereinten Kräften den Löscheinsatz durch. Durch den Brand wurde das Carport zur Gänze zerstört. Am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache wirist derzeit noch nicht klar, Erhebungen dazu laufen. Zum Glück wurde niemand verletzt, auch Tiere kamen nicht zu Schaden.