Corona-Pause bei den Osterfeuern ist vorbei

Osterfeuer dürfen in den Nächten von Karfreitag bis zum Ostermontag zur Brauchtumspflege abgehalten werden und müssen öffentlich zugänglich sein. Am Wochenende vor und nach Ostern ist es ebenfalls möglich. „Um diese Brauchtümer aufrechtzuerhalten, hat das Burgenland mit der Verordnung auch die rechtliche Grundlage geschaffen“, so Eisenkopf.