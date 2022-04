Comeback! Marathon-Star Patrick Herzog beehrt Wien

„Ich komme wieder in Schwung und kann schmerzfrei laufen. Wenn so ein tolles Lauf-Wochenende wie in Wien bevorsteht, motiviert das einfach und ich will es für einen guten Tempolauf nutzen“, nimmt sich der von Hannes Langer trainierte Olympiateilnehmer vor. Herzog hatte beim Sevilla-Marathon am 20. Februar nach halber Distanz (64:42 Minuten) wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkelbereich aufgeben müssen. In die notwendig gewordene Pause hinein erreichte ihn zusätzlich auch noch eine Covid-Infektion…