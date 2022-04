Weiter Abwärtstrend bei Inzidenz und in Spitälern

Der Abwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen und der Spitalsbelegung mit Covid-Erkrankten in Österreich hält laut den Prognoserechnern an. In einer Woche wird eine Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 520 erwartet, mit einer Schwankungsbreite von 410 bis 680 Fällen. Am Mittwoch sank der Wert erstmals seit Mitte Jänner unter 1000 auf 923. Bei der zweiwöchigen Vorschau auf die belegten Krankenhausbetten ist ebenfalls in etwa eine Halbierung zu erwarten.