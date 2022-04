Mühlviertler testen jetzt den Zeckenschutz

Der Gewerbepark in Rainbach im Mühlkreis: Hier hat die Firma Genspeed Biotech ihren Sitz und gibt bei der Entwicklung von Schnelltests in Laborqualität Vollgas. Mit Verfahren, bei denen in kürzester Zeit Krankenhaus-Keime und deren Antibiotika-Resistenzen nachgewiesen werden können, haben sich die Mühlviertler etabliert.