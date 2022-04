Charlene soll Monaco schon wieder verlassen haben

Hinter Fürstin Charlene liegen turbulente Zeiten: Erst Anfang März verkündete der Fürstenpalast, dass die 44-Jährige nach einer Behandlung in einer Spezialklinik in der Schweiz endlich wieder zu ihrer Familie nach Monaco zurückgekehrt war. Doch Ende März reiste Fürst Albert ohne seine Gattin nach London, um am Gedenkgottesdienst für Prinz Philip teilzunehmen. Viele fragen sich jetzt: Wo steckt Charlene? Ein italienisches Magazin will nun herausgefunden haben, dass die Ex-Schwimmerin sich schon längst nicht mehr im Fürstentum aufhält.