Jacke, Regenschirm? So wird das Osterwetter

In ganz Österreich beschert uns der Mittwoch und auch der Gründonnerstag Temperaturen über der 20-Grad-Marke. „Am wärmsten wird es dabei im Westen des Landes, in Tirol sind lokal auch 25 Grad möglich - per Definition ein Sommertag“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, in Form vieler kleiner Körner in der Luft. Denn Sahara-Staub lässt den Himmel einmal mehr diesig erscheinen, ungetrübten Sonnenschein sollte man also besser nicht erwarten.