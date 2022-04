Jennifer Lopez und Ben Affleck sind verlobt!

Der Verlobungsring, den Ben Affleck seiner Liebsten an den Finger gesteckt hat, funkelt in einem zarten Grünton. Wohl aus gutem Grund, denn J.Lo schwärmte einst: „Ich sage immer, dass Grün meine Glücksfarbe ist.“ Und weiter: „Ich habe festgestellt, dass es viele Momente in meinem Leben gibt, in denen wunderbare Dinge passiert sind und ich Grün getragen habe.“