UEFA zahlt Salzburg fast eine halbe Million Euro

Europas Klubs können für die Abstellung ihrer Profis zu den Nationalmannschaften wieder mit Kompensationszahlungen der UEFA rechnen. Wie der Fußball-Kontinentalverband am Freitag mitteilte, werden allein für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland 140 Millionen Euro an die Vereine ausgezahlt und damit zehn Millionen Euro mehr als nach der Endrunde im vergangenen Sommer. Topverdiener in Österreich war bisher Meister Red Bull Salzburg.