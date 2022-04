Flock: „Trennung hat nichts mit Nacktfotos zu tun“

„Der Sport hat bei uns immer Oberhand gehabt. Jetzt wird es Zeit, sich selbst wieder zu finden“, so Flock. Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen - Flock wurde als Medaillenkandidatin gehandelt, landete am Ende aber nur auf Platz zehn - folgte die Trennung. „Wir haben diese Entscheidung im Guten getroffen. Matthias ist noch immer der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber wir brauchen jetzt beide ein bisschen Luft. Im Grunde wissen wir, dass wir zusammengehören“, hört man aus Flocks Worten auch Wehmut heraus.