Olympia LIVE: Damen-Skeleton mit Flock ab 2.30 Uhr

Rückblickend auf die vier Jahre sei Olympia 2018 in Korea sehr prägend gewesen, meinte Flock. Was die Materialabstimmung betreffe, habe man eine „Schatzkiste an Erfahrungen“, um mit allen Situationen und Szenerien zurechtzukommen. „Ich möchte umsetzen, was wir uns erarbeitet haben. Ich will die vier Läufe mit Freude angehen, ich möchte sie genießen können. Trotzdem weiß ich, dass ich angespannt und nervös sein werde. Es muss auch ein bisschen passieren, man braucht Glück, Tagesverfassung, es muss vieles zusammenspielen.“