KAC-Heimstätte bekommt ab sofort neues Innenleben

Die Stadthalle Klagenfurt, Heimstätte des Eishockeyclubs KAC, bekommt ab sofort ein neues Innenleben. Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für die Generalsanierung der Halle. Bis Oktober werden Eisfläche, Banden und Tribünen erneuert. In der Sommerpause 2023 kommen die Hallen-Hülle und der Vorplatz an die Reihe, das Gesamtprojekt ist mit 8,7 Millionen Euro veranschlagt.