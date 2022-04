„Dune Spice Wars“ startet in den Early Access

Publisher Funcom und Entwickler Shiro Games haben bekannt gegeben, dass „Dune: Spice Wars“ am 26. April in den Early Access geht. Erstmals seit zwei Jahrzehnten können Gamer damit wieder in einem Videospiel die Welt von „Dune“ erleben. Die finale Version des Strategiespiels dürfte indes noch ein Weilchen auf sich warten lassen.