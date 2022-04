Unfall mit Pferdetransporter: Hengst unter Narkose

Passiert ist der Unfall am Mittwoch gegen 20 Uhr in Villach: Der 69 Jahre alte Mann aus der Draustadt fuhr mit seinem Pkw samt beladenem Pferdeanhänger auf der Bruno-Kreisky-Straße, als ein Wild die Straße querte. Der Lenker reagierte blitzschnell, wollte dem Tier ausweichen und fuhr aufs rechte Straßenbankett. Dort verlor er allerdings die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte damit in den Straßengraben.