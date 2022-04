Dank Zeugin fasste die Polizei drei E-Bike-Diebe

Eine Zeugin beobachtete am 6. April 2022 wie drei vorerst unbekannte Männer durch ein offenes Fenster des Abstellraumes eines Wohnobjektes in Leonding flüchteten. Zuvor hatten sie versucht, E-Bikes zu stehlen. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei und im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifen konnten die drei Beschuldigten, zwei 18-Jährige aus Serbien und ein 35-Jähriger Linzer, in Leonding gestellt und festgenommen werden. Die 18-Jährigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wegen Fluchtgefahr in die Justizanstalt Linz eingeliefert, der 35-Jährige wird ebenfalls angezeigt.