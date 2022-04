Gültigkeit des Grünen Passes wird verlängert

„Corona-Strategie für Herbst und Winter vorbereiten“

Für Rauch gehe es nun in erster Linie darum, die Corona-Strategie für den Herbst und Winter vorzubereiten. Man könne „sicher nicht im dritten Pandemie-Herbst sagen, wir wissen nicht, was auf uns zukommt“, betonte der Gesundheitsminister. „Die einen wollten die Tests überhaupt beseitigen“ wie andere europäische Länder, „das wollte ich nicht“, so sei eine „Kompromisslösung“ herausgekommen, so Rauch.