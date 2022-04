Test mit NASA-Mega-Rakete zum 2. Mal abgebrochen

Bereits am Wochenende war der Test des „Artemis“-Raketensystems aufgrund eines Problems an der Startrampe abgebrochen worden. Man hoffe trotzdem weiter auf einen baldigen Test-Start, nun möglicherweise allerdings erst im Juni anstatt schon im Mai, hieß es von der NASA. „Wir sind noch nicht bereit, das aufzugeben“, sagte NASA-Manager Mike Sarafin bei einer Pressekonferenz am Dienstag.