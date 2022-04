EU-Kommission geht gegen Ungarn vor

Mittel bereits gekürzt

Im Februar hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) Klagen von Ungarn und Polen gegen den Rechtsstaatsmechanismus zurückgewiesen. Dies machte nun den Weg für die EU-Kommission frei. Bei Polen sieht Hahn jedoch Probleme innerhalb des Justizsystems, weshalb kein Rechtsstaatsmechanismus eingeleitet werden könne. Polen erhält bereits nicht alle ihm zugestandenen Mittel, weil es Urteile des Europäischen Gerichtshofs nicht umgesetzt hatte. So hätte ein Braunkohleabbau an der Grenze zu Tschechien geschlossen werden müssen. Die fällig gewordene Strafe wurde von den EU-Mitteln abgezogen. Darüber hinaus hat die EU-Kommission bereits Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds „Next Generation“ für Polen und Ungarn blockiert, begründet wird mit Zweifeln an der rechtsstaatlichen Verwendung.