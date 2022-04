Umstieg auf Wärmepumpe oder Pellets braucht Geduld

Bei Ochsner gibt es weiterhin Modelle, die in wenigen Wochen lieferbar sind. „Es gibt aber auch Wärmepumpen bei uns, bei denen liegt die Lieferzeit derzeit bei bis zu sechs Monaten“, sagt Karl Ochsner. Was die Wartezeit beeinflusst? „Am meisten ist es der noch immer herrschende Chipmangel“, so Solarfocus-Chef Joachim Kalkgruber.