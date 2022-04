Das steckt hinter den Namen der Mini-Royals

Lilibet ist der Kosename von Königin Elizabeth, die als Kind ihren Namen nicht richtig aussprechen konnte und deshalb von ihrem Großvater King George V., der ihre Aussprache nachmachte, so gerufen wurde. Der Name wurde dann von engen Familienmitgliedern übernommen. Bei dem Namen Diana dachte Prinz Harry an seine jung verstorbenen Mutter Prinzessin Diana.