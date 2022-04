„Nach Tokio hab ich mir die Sinnfrage gestellt“

„Krone“: Wieder zurück in Österreich. Anna, was hat sich für dich seit dem Olympiasieg geändert?

Anna Kiesenhofer: Alles hat sich verändert. Ich habe meinen Job an der Uni gekündigt und bin jetzt Vollzeitprofi. Ich bin sogar von Lausanne in den Kanton Wallis gezogen, um näher an den Bergen zu sein. Dort hab ich bessere Trainingsmöglichkeiten und kann alles dem Sport unterordnen.