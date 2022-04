Welthandballer Niklas Landin verlässt THW Kiel

„Meine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben. Ohne sie wäre ich nie der Handballspieler geworden, der ich heute bin. In der letzten Zeit hatten wir leider Schwierigkeiten in der Familie - auch durch Corona, weil uns unsere Verwandten nicht so unterstützen konnten wie gewohnt“, erklärte Landin seinen auf Instagram seinen Abgang vom THW. „Darunter haben wir als Familie gelitten. Wir haben uns deswegen entschieden, nach 10 Jahren in Deutschland mit Handball auf allerhöchstem Niveau, aber eben auch langen Busreisen und dadurch viel Zeit weit weg von der Familie, zurück nach Dänemark zu ziehen.“ Neben Sander Sagosen ist der zweifache Welthandballer der zweite Star, der den Klub von ÖHB-Spieler Nikola Bilyk 2023 verlässt.