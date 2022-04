Russland: Aufnahmen von Massaker waren „bestellt“

Russland legt nach den Manipulationsvorwürfen gegen die Ukraine in Bezug auf Bilder getöteter Zivilisten in Butscha nach. Der russische Chefermittler Alexander Bastrykin kündigte am Montag offizielle Ermittlungen zu den Vorgängen an, die er als „Provokation“ der Ukraine bezeichnet. Es würden nun Ermittlungen eingeleitet, die auf der Behauptung basieren, dass die Ukraine „absichtlich falsche Informationen“ über die russischen Streitkräfte in Butscha verbreitet habe.