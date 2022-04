Rapid leidet: „Wahnsinn! Das ist extrem bitter“

Ein Wahnsinn, wenn man in der 94. Minute noch das Tor bekommt. Es ist sehr bitter, tut mir für die Burschen unglaublich leid.„ Die Enttäuschung war Ferdinand Feldhofer anzuhören. Jetzt ist es auch ihm - so wie jedem Rapid-Trainer der letzten Jahre - passiert. Ein später Knock-out gegen Salzburg. Wie 2017, als Dabbur in Minute 92 traf. Damals war es das 2:2. Bis heute Rapids letzter Punkt in der Mozartstadt. Oder 2019 im Cup in Hütteldorf, da fiel das 1:2 in Minute 120