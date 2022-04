Statt Baseballschläger nun Gewehr in der Hand

Das Zugticket Richtung Prag war bereits gebucht. Von dort aus wollte Baseballer Georgi Gvritishvili nach Frankreich aufbrechen, um bei einem Erstligisten in die neue Saison zu starten. Doch dann kam alles anders, brach in der Ukraine die Hölle aus. Alle ukrainischen Männer von 18 bis 60 Jahren wurden zum Heer einberufen. Während Georgis Papa gar an die Front beordert wurde, musste der 23-Jährige, der im letzten Jahr noch für die Traiskirchen Grasshoppers in der Bundesliga spielte, in seiner Heimatstadt Kropyvnytskyi Patrouille stehen. Die bittere Realität: Maschinengewehr statt Baseballschläger.