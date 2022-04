Nachträgliche Widmung soll Schwarzbau legalisieren

Ähnliche Fälle in Enzenkirchen

Nur seitens der Bürgerliste gab es Gegenstimmen. „Wir bringen eine Aufsichtsbeschwerde ein“, bezieht sich Listenchef Albert Sprung auf „Krone“-Berichte zu ähnlichen Fällen in Enzenkirchen. Der für Raumordnung zuständige VP-Landesrat Markus Achleitner hatte in dieser Causa betont, dass nachträgliche Widmungsanpassungen zur Legalisierung von Schwarzbauten gesetzlich unmöglich seien.