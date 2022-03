Rekordinvestitionen für mehr Unabhängigkeit

Sichtbar wird diese Strategie im Investitionsprogramm des Jahres 2021. Die Kelag investierte insgesamt rund 226 Mio. Euro, mehr als je zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Investiert wurde in den Bau, in die Instandhaltung und in den Erwerb von Kraftwerken zur Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, in den Ausbau der Fernwärmenetze zur Nutzung von industrieller Abwärme und Biomasse. Zusätzlich erwarb die Kelag ein Kraftwerkportfolio in Frankreich und in Portugal. Im Netzbereich wurde die 220/110-kV-Netzabstützung für den Großraum Villach in Betrieb genommen. Fortgesetzt wurde die flächendeckende Installation von digitalen Stromzählern.