„Man wollte die Ibiza-Hintermänner finden“

Das ganze Verfahren hätte nur einen Zweck gehabt, sagt Oliver Scherbaum, Verteidiger des nun verurteilten Ibiza-Drahtziehers Julian Hessenthaler, im Interview auf krone.tv: an die Hintermänner des Ibiza-Videos zu kommen. Ein reiner Drogenprozess wäre völlig anders verlaufen. „Schwere Vorwürfe mussten her, und die wurden auch mithilfe höchst fragwürdiger Zeugen gefunden“, so Scherbaum.