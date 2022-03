Junge Hündin herzlos in Maria Saal ausgesetzt

Die Tierrettung Kärnten wurde bereits am Sonntag aufgrund eines Facebookpostings auf eine frei laufende Junghündin in Maria Saal aufmerksam. Das Posting eines tierlieben Ehepaares schilderte den Fund einer offenen Tiertransportbox, überdeckt von einem Tuch auf einem Parkplatz in der Nähe des Maria Saaler Doms. Als der Mann das Tuch hochhob, entwischte eine kleine hellbraune Hündin aus der türlosen Box, lief total verängstigt davon und war nicht mehr zu sehen. Mehrere Versuche des Paares, das Tier wiederzufinden, blieben erfolglos.