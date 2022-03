Zum Verlieben! Topfenstrudel und Strudel-Herzen

Topfenstrudel mit Erdbeermarmelade

Zutaten: 2x Blätterteig, Erdbeermarmelade. 3 Eier, 50g Butter, 30g Staubzucker, 1 EL Vanillezucker, Zitronenabrieb, 1 Prise Salz, 250g Topfen, 50g Kristallzucker, 30g glattes Mehl, 20g Rosinen (nach belieben), 1 Ei zum Bestreichen.

Zubereitung: Den Ofen auf 180°C vorheizen. Die Butter mit Staubzucker, Vanillezucker und Zitronenabrieb cremig rühren. Eier trennen und die Dotter langsam unter die Masse rühren, anschließend den Topfen einrühren. Das Eiweiß gemeinsam mit Salz und Kristallzucker in einer Schüssel zu Schnee schlagen. Die Hälfte des Schnees unter die Topfenmasse heben. Mehl und auf Wunsch Rosinen dazugeben und den letzten Teil des Schnees unterheben. Jetzt beide Blätterteige ausrollen und den mittleren Teil länglich mit der Topfencreme bestreichen. Die Seitenteile in ca. 3cm breite Streifen schneiden und abwechselnd über die Creme in die Mitte legen/flechten. Die Strudel-Enden einschlagen. Mit einem verquirlten Ei bestreichen und im Ofen ca. 30-45min backen.