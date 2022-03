Tauziehen um Verteilung der Geflohenen aus Ukraine

Am Dienstag tagte, wie in der „Krone“ angekündigt, der Landessicherheitsrat. Oberösterreich habe bisher so viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, wie sieben andere Bundesländer zusammen, wiederholte LH Thomas Stelzer am Dienstag, was Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, ebenfalls ÖVP, schon am Montag beklagt hatte. Stelzer wollte damit die Frage der „Verteilungsgerechtigkeit“ thematisieren. Auch die übrigen Bundesländer sollten sich entsprechend engagieren, bekräftigte Hattmannsdorfer.