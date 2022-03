11:2! Pittsburgh Penguins deklassieren Detroit

Die Pittsburgh Penguins haben als dritte Mannschaft in den vergangenen 26 Jahren elf Tore in einem Spiel der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt. Die Penguins deklassierten am Sonntag die Detroit Red Wings mit 11:2. Jewgenij Malkin verbuchte einen Hattrick und einen Assist und war der einzige Pittsburgh-Spieler mit mehr als einem Treffer.