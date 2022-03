Luxusprobleme bei Spitzenreiter Hallein

„Jetzt hab ich was zum Angeben“, schmunzelte Hallein-Coach Eidke Wintersteller nach dem 2:0 in der Salzburger Liga gegen Hallwang. Nachdem er den Auftakt (2:2 in Bürmoos) urlaubsbedingt verpasst hatte, zeigte sein Team - gespickt mit dem einen oder anderen Rückkehrer - ein anderes Gesicht. „Der Sieg war verdient“, gab Gäste-Coach Alexander Drachschwandtner zu. Nachdem Adnet Eugendorf gebremst, die Bürmoos-Serie nach 12 Spiele ohne Niederlage in Thalgau geendet hatte, ist der Halleiner Fusionsklub weiter unumwunden Erster. Probleme beim UFC, der nach 15 von 26 Spielen fünf Punkte vorne liegt? Klingen nach Luxus! „Die Spieler sind angefressen, wenn sie nicht zum Zug kommen“, verriet der Coach.