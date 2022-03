Vandalen zerstörten Riesen-Ostereier in Klagenfurt

Webcam-Bilder filmte Täter

Laut den ersten Informationen dürften die Vandalen gleich zweimal zugeschlagen haben: Sowohl in der Nacht auf Freitag als auch in der Nacht auf Samstag sind die Riesen-Ostereier umgeworfen worden. Das hat die Webcam am Neuen Platz festgehalten. Weitere Bilder der Überwachungskamera werden noch ausgewertet. Außerdem ruft die Stadt Klagenfurt Passanten auf, sich per E-Mail mit Hinweisen zu melden, sollten sie etwas gesehen haben.