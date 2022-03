Arzt-Studium: Großer Andrang auf Landes-Stipendien

Neues Angebot an Ärzte wegen Nachtdiensten

Auch in einem weiteren Bereich will Doskozil eine baldige Lösung. In der Frage der Wochenend- und Feiertagsrufbereitschaft für Ärzte hat das Land die angekündigte Verfassungsklage eingebracht. Zugleich soll es aber auch ein Angebot an Ärzte geben. „Wir arbeiten da eng mit der Gesundheitskasse und Medizinern zusammen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Lösung noch in diesem Halbjahr präsentieren können“, erklärt der Landeshauptmann.