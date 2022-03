Stifte und Hefte für ukrainische Schüler

„Im nächsten Schritt wollen wir die Kinder und Jugendlichen mit dem Notwendigsten ausstatten, was für eine aktive Teilnahme am Unterricht erforderlich ist“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Der Bedarf, etwa Schreib- und Malstifte sowie Hefte, wird deshalb an den Schulen erhoben und dem Jugendrotkreuz gemeldet.