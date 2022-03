Betrunkener Pkw-Lenker verlor Kontrolle auf „Süd“

Der 36-jährige Klagenfurter war gegen 2.15 Uhr auf der Südautobahn in Richtung Villach unterwegs, als er im Baustellenbereich auf Höhe Krumpendorf bei der Fahrstreifentrennung die Kontrolle verlor. Nachdem er zuerst einen Baken erfasst hatte, fuhr er gegen die Betonleitwand und touchierte in weiterer Folge den Betonlpflock einer Laterne, ehe sich das Auto überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam.