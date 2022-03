Verärgerter Tom Cruise verklagt sein Filmstudio

Cruise zieht „harte Bandagen“ auf

Nur dass er in der Zwischenzeit abgesetzt wurde und der neue Paramount-Pictures-Präsident Brian Robbins dann bei der Entscheidung seines Vorgängers blieb. Der Insider: „Tom ist ein riesiger Kino-Liebhaber. Für ihn bedeutet der frühe Ausstrahlungstermin auf Paramount Plus, dass weniger Leute sich ‚Mission Impossible‘ auf der Leinwand anschauen werden. Wenn Tom Cruise nicht bekommt, was Tom Cruise will, dann zieht er harte Bandagen auf!“