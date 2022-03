Die Grüne Lunge der Stadt trocknet langsam aus

Jahrelange Wartezeit auf Baumschnitt in Siedlung

Kurios: Während Oasen gefällt werden und Bäume zu verdursten drohen, wartet man in der Liesinger Ketzergasse am Rande Wiens schon seit Jahren auf den Baumschnitt. Beim Magistrat verweist man allerdings stets auf neue Regelungen. Indes wuchern den Anrainern die Bäume über die Köpfe.