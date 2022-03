Prinz Harry: Dokumente bleiben teilweise geheim

Aus Sicherheitsgründen bleiben einige wichtige Dokumente im Rechtsstreit von Prinz Harry mit dem britischen Innenministerium geheim. Mit der Entscheidung folgte der High Court in London am Donnerstag Anträgen beider Seiten, die diese Vertraulichkeit beantragt hatten. Bei Harrys Klage geht es um Polizeischutz für seine Familie bei Besuchen in Großbritannien.