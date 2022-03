Ronaldo ein Gurkerl schieben? „Kein Problem“

Acht Stunden am Tag auf der Playstation zocken - klingt für viele Hobbyzocker nach einem Traumjob. Die „Krone“ bekam Einblick in den Alltag eines FIFA-Profis. Dass Philipp Gutmann für seine Erfolge richtig hart arbeiten muss, welche Ratschläge er für talentierte Spieler hat und was ihm bei FIFA 22 auf die Nerven geht …