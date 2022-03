Chef der Ukraine-Hilfe kommt von Landesfeuerwehr

Zwei zusätzliche Registriergeräte

Am Mittwoch wurden in OÖ auch zwei zusätzliche Registriergeräte zum Scannen biometrischer Daten (Fingerprints) von ukrainischen Flüchtlingen in Betrieb genommen. „Wir haben sie aus dem Burgenland bekommen, sie verstärken nun die bestehenden Standorte in Wels und Linz“, sagt Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer. Mittlerweile konnten in Oberöstereich auch fast 3000 Ukrainer registriert werden.