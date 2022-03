Prognose: Langersehnte Saison-Effekte vor der Tür

Mit den ersten Frühlingstagen wird auch die Corona-Prognose freundlicher: Die Zahl der Neuinfektionen dürfte in den kommenden Tagen leicht sinken, so das Experten-Konsortium des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. In einer Woche wird ein - freilich noch immer hoher - Mittelwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 2700 Fällen erwartet, aktuell sind es rund 3400. Gründe für den im Raum stehenden ersten Rückgang seit vielen Wochen seien „Sättigungseffekte“ und die lange erwartete Saisonalität.