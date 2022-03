Corona Hin und Her: Vertrauen Sie der Regierung?

Von neuen Maskenregeln, 3G in der Gastronomie, Quarantäne-Verkürzung bis hin zu einer 1G - Regelung - Die Themen scheinen sich im Kreis zu drehen. Die geplante Verordnung wurde um einen Tag verschoben, die Gespräche dauerten auch am Mittwoch noch an. Das ewige Hin und Her mit den Regelungen nimmt kein Ende, viele wünschen sich eine endgültige Entscheidung. Vertrauen Sie unserer Regierung in dieser Hinsicht noch? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu gespannt!